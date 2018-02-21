"Може принесу Петру Олексійовичу передачку у в'язницю, в пам'ять про минулі студентські роки, я не злопам'ятний..."

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував заборону на в'їзд в Україну на три роки.

"Тут сказано, що начальник Мостиського прикордонного загону!! заборонив мені в'їзд в Україну на три роки...

Ну вже ні, давайте називати речі своїми іменами: мене вислав з країни збожеволівший від страху барига, що його і його банду відженуть від корита, і він чомусь думає, що протримається ще три роки", - пише Саакашвілі у Facebook.

"Вони думають, Саакашвілі - двигун народного протесту і таким чином вони позбудуться народного обурення. Чергова дурна помилка. Люди роздратовані відсутністю реформ, відсутністю змін, тотальною брехливістю і злодійкуватістю влади. А Саакашвілі - всього лише один з мільйонів таких незадоволених.

Зі мною чи без мене, цій владі вже прийшов кінець, а я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки. Може принесу Петру Олексійовичу передачку у в'язницю, в пам'ять про минулі студентські роки, я не злопам'ятний...", - резюмував політик.

Нагадаємо, що прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.