Саакашвілі прибув до пункту пропуску "Шегині"

Автобус з політиком Міхеілом Саакашвілі та супроводжуючими його депутатами, прибув на пункт пропуску через польсько-український держкордон "Медика", розташований навпроти українського пункту "Шегині".

Одразу після проїзда автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобусу з депутатами та журналістами перекрили, повідомляє "Українська правда".

Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині.