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Саакашвілі прибув до пункту пропуску "Шегині"

Автомобільний пункт перетину перекрито
Автобус з політиком Міхеілом Саакашвілі та супроводжуючими його депутатами, прибув на пункт пропуску через польсько-український держкордон "Медика", розташований навпроти українського пункту "Шегині".
Саакашвілі прибув до пункту пропуску "Шегині" Фото: pravda.com.ua

Одразу після проїзда автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобусу з депутатами та журналістами перекрили, повідомляє "Українська правда".

Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині.

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10 09 2017 18:30
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