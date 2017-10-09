CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвтобус з політиком Міхеілом Саакашвілі та супроводжуючими його депутатами, прибув на пункт пропуску через польсько-український держкордон "Медика", розташований навпроти українського пункту "Шегині".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі прибув до пункту пропуску "Шегині"
Автомобільний пункт перетину перекрито
Фото: pravda.com.ua
Одразу після проїзда автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобусу з депутатами та журналістами перекрили, повідомляє "Українська правда".
Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині.
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10 09 2017 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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