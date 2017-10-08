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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі приїхав з Литви до Угорщини

Нагадаємо, раніше президент України припинив українське громадянство Міхеїла Саакашвілі
Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі прибув з Литви до Угорщини.
Саакашвілі приїхав з Литви до Угорщини

Про це йдеться в його пості на Facebook.

"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Пізніше, 4 серпня, стало відомо, що політик приїхав з США в Польщі. Зі свого боку, прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з таким візитом.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонував обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Через деякий час Міхеїл Саакашвілі прибув у Литву і заявив, що не має наміру домагатися отримання литовського громадянства.

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10 08 2017 22:57
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