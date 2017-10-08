Саакашвілі приїхав з Литви до Угорщини
Про це йдеться в його пості на Facebook.
"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", - сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
Пізніше, 4 серпня, стало відомо, що політик приїхав з США в Польщі. Зі свого боку, прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з таким візитом.
Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонував обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Через деякий час Міхеїл Саакашвілі прибув у Литву і заявив, що не має наміру домагатися отримання литовського громадянства.
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