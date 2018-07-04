Саакашвілі розповів, чим зароблятиме на життя
"Домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво. Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями. В Академії дуже класний колектив, мене вони вразили хорошим знанням специфіки нашого регіону і правильними цінностями", – розповів Саакашвілі.
Однак він сподівається, що довго читати лекції йому не доведеться, а досвід використовуватиме не для лекцій, а "для усунення олігархів від влади і реальної реформації".
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Нагадаємо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі.
Київська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він прорвався в Україну 10 вересня 2017 року.
Українські правоохоронці висунули Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.
12 лютого Саакашвілі затримали в ресторані Києва.
Згодом у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.
Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.
Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.
Генпрокуратура призупинила кримінальне провадження стосовно Саакашвілі.
28 березня Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів Саакашвілі на рішення про відмову в задоволенні його позову щодо надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.
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