Саакашвілі розповів, чим зароблятиме на життя

Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі знайшов роботу в Академії спікерів Нідерландів.

"Домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво. Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями. В Академії дуже класний колектив, мене вони вразили хорошим знанням специфіки нашого регіону і правильними цінностями", – розповів Саакашвілі.

Однак він сподівається, що довго читати лекції йому не доведеться, а досвід використовуватиме не для лекцій, а "для усунення олігархів від влади і реальної реформації".



Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Нагадаємо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Київська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він прорвався в Україну 10 вересня 2017 року.

Українські правоохоронці висунули Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.

12 лютого Саакашвілі затримали в ресторані Києва.

Згодом у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

Генпрокуратура призупинила кримінальне провадження стосовно Саакашвілі.

28 березня Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів Саакашвілі на рішення про відмову в задоволенні його позову щодо надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.