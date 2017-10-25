Саакашвілі скликав віче під Радою у неділю
Про це політик заявив на мітингу в середу ввечері біля будівлі Верховної Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Саакашвілі розповів, що в найближчу неділю о 12:00 відбудеться віче.
Крім того, 7 листопада, у вівторок, також планується акція протесту біля парламенту. В цей день, згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, народні депутати зберуться на пленарне засідання.
Крім Саакашвілі зі сцени виступили громадські активісти. У цей час на площі Конституції біля сцени зібралося до 100 осіб.
Після виступу політик попрямував до наметового містечка, де сховався в одному з наметів. Як пояснили журналістам представники команди політика, це - штабний намет і у ньому відбувається нарада.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
Зазначимо, що станом на ранок середи, 25 жовтня, під будівлею Верховної Ради протестували близько 60 осіб.
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