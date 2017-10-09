Саакашвілі у Львові зустрівся з Садовим та розповів, що трапилося в Шегині, – ВІДЕО

У Львові Саакашвілі збирається чекати на дружину та сина

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що на кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" невдало намагався "віддати свій паспорт та просив про надання захисту в Україні".

Про це Саакашвілі заявив пізно ввечері у Льові, куди приїхав разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Жешува у Польші.

У центрі міста Саакашвілі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим та пройшовся площею Ринок.

"Я намагався віддати їм свій паспорт, звернутися до прикордонників, щоб отримати захист в Україні. ... А що робили вони – знущались над людьми, імітували якусь вибухівку (мінування ПП "Шегині", – ред) , нагнали "тітушок", налякали проводників (потяга "Інтерсіті", – ред.), створили черги на кордоні", – заявив він.

Також Саакашвілі заявив, що ніяких законів він не порушив, планів поки що не має і буде чекати у Львові дружину та сина, які мають приїхати з пункту пропуску.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.