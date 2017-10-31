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Саакашвілі відповів Авакову: Під "мотлохом" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші бариги?

Саакашвілі відреагував на заяву Авакова про розпорядження зняти посилену охорону Ради
Лідер партії "Рух нових сил" екс-прездент Грузії Міхеїл Саакашвілі висловив сподівання, що 7 листопада, коли протестувальники очікують виконання їхніх вимог, МВС не посилюватиме заходи безпеки біля парламенту.
Саакашвілі відповів Авакову: Під "мотлохом" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші бариги? Міхеїл Саакашвілі. Фото: odessa-life.od.ua

"Давно пора! Сподіваюся, під словом "мотлох" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші славні представники бариг у владі, бо Нацгвардія охороняла не протестувальників, а депутатів від людей, які прийшли з ними поспілкуватися", – пише Саакашвілі у Facebook.

"Сподіваюся, 7-го листопада, коли депутати Ради складатимуть іспит народу, вони не опиняться за спинами нацгвардійців і 7-го люди зможуть проходити вільно, без проходження декількох кордонів поліції для спілкування з депутатами з приводу невиконаних обіцянок", – заявив політик.

Саакашвілі закликав нардепів приходити 7 листопада на засідання без охоронців і не через "чорний вхід".

Нагадаємо, що 31 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маю наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - написав міністр у Twitter. 

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.

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31 10 2017 13:28
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