Саакашвілі відповів Авакову: Під "мотлохом" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші бариги?
"Давно пора! Сподіваюся, під словом "мотлох" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші славні представники бариг у владі, бо Нацгвардія охороняла не протестувальників, а депутатів від людей, які прийшли з ними поспілкуватися", – пише Саакашвілі у Facebook.
"Сподіваюся, 7-го листопада, коли депутати Ради складатимуть іспит народу, вони не опиняться за спинами нацгвардійців і 7-го люди зможуть проходити вільно, без проходження декількох кордонів поліції для спілкування з депутатами з приводу невиконаних обіцянок", – заявив політик.
Саакашвілі закликав нардепів приходити 7 листопада на засідання без охоронців і не через "чорний вхід".
Нагадаємо, що 31 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.
"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маю наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - написав міністр у Twitter.
Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.
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