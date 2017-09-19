Саакашвілі відсторонив свою речницю за антисемітський вислів щодо Порошенка
"Будь-який навіть натяк на антисемітизм для мене не тільки неприйнятний, але вся суть мого життя зводиться до боротьби проти будь-яких проявів етнічної, релігійної та расової нетерпимості", - повідомив Саакашвілі у Facebook.
"Вчора я відсторонив Дашу Чиж від нашої кампанії саме через її висловлювання. Нам не слід уподібнюватися тим, хто хоча б натяками говорить на ці теми, бо я таких людей вважаю особистими ворогами", - додав він.
Раніше Чиж у Facebook, звертаючись до Порошенка, написала: "Коли частка Вальцмана у вас буде долати розумне і ви знову станете будувати підступні плани про те, як позбутися Саакашвілі... дивіться це відео з вашої "рідної" Вінниці".
У пості речниця додала відео, де Саакашвілі зустрічається з людьми у Вінниці.
Згодом Чиж видалила цей пост та перепросила: "Перший раз в житті видалила пост. Видалила тому, що багато хто образився на мою злу іронію, помилково вважаючи її "антисемітизмом". Боронь Боже, навіть говорити це слово гидко".
Також вона перепросила у тих людей, яких образив її пост.
Нещодавно, лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив про намір провести масштабний мітинг у Києві 17 жовтня.
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