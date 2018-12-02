Саакашвілі втратив законні підстави для перебування в Україні, - МВС
Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі більше не має законних підстав для перебування в Україні, оскільки міграційна служба відмовила йому в статусі біженця і суд підтвердив законність цієї відмови. Про це у вівторок, 12 лютого, заявила прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.
У відомстві також зазначили, що польська сторона дала згоду на реадмісію колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі відповідно до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб 2007 року.
"Під час проведення узгоджених міжвідомчих розробок в одному із закладів громадського харчування правоохоронці виявили особу без громадянства М. Н. Саакашвілі. Стосовно нього на запит ДМС польська сторона дала згоду на реадмісію - відповідно до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію 2007 року", - йдеться в повідомленні.
У МВС також зазначили, що з огляду на те, що рішенням територіального органу міграційної служби було негативно розглянуто заяву Саакашвілі про визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, яке було визнане законним в судовому порядку, Саакашвілі втратив законні підстави для подальшого перебування на території України.
"З метою виконання двосторонньої міжнародної Угоди про реадмісію Саакашвілі був переданий польській стороні", - зазначає МВС.
Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.
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