Саакашвілі виключив можливість екстрадиції до Грузії
"Повна нісенітниця, що мене можуть заарештувати в Києві з дня на день. У них на це немає ні сили, ні виконавців. Сьогодні в Україні триває активний процес обвалення економіки і чинної влади, як це відбувалося колись у Грузії при Шеварднадзе", - заявив Саакашвілі у вівторок в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі 2" з Києва, передає "Інтерфакс-Україна".
Водночас екс-президент Грузії не виключив можливості свого викрадення і таємного відправлення у Тбілісі.
"Звичайними правовими процедурами вони не зможуть мене передати в Грузію, так у цьому випадку необхідно мене затримати і кілька тижнів протримати в ув'язненні. Єдиний вихід у них - десь викрасти мене, заштовхати в літак і відправити в Тбілісі, але за цим піде повалення народом уряду України, а також прискорення процесу вигнання з Грузії олігарха Іванішвілі", - заявив Саакашвілі.
Він додав, що, якщо опиниться у в'язниці в Грузії, то не збирається спокійно сидіти у камері.
"Я буду активно боротися в ув'язненні, якщо це, звичайно, відбудеться. Я звернуся не тільки до членів та прихильників нашої партії "Єдиний національний рух", а й до грузинського суспільства, в якому в мене є велика підтримка. Є у мене підтримка і в грузинських держструктурах, зокрема і в правоохоронних органах ", - зазначив Саакашвілі.
За його словами, він чудово знає, як діяти за розвитку будь-якого сценарію.
Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.
Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.
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