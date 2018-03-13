Саакашвілі вимагає від ГПУ відновити справу проти нього

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі вимагає, щоб Генпрокуратура України відновила розслідування справи стосовно нього.

"Ні, я вимагаю скасувати "призупинення", а також дати мені можливість повернутися до України, захистити себе до кінця", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Генеральна прокуратура 6-го березня зупинила розслідування справи за підозрою лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі в скоєнні злочину, пов'язаного з діяльністю злочинної організації і сприяння учасникам такої організації (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Кримінального кодексу України).

У той же день речник ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що ГПУ призупинила кримінальне провадження стосовно лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком . Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів . Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Окрім того, за даними ГПУ, соратник Саакашвілі - Северіон Дангадзе в ході спілкування з довіреною особою Курченка сказав, що прорив екс-президента Грузії через український кордон обійшовся в 300 тисяч доларів.

Саакашвілі підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Кримінального кодексу України: замах на злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності.

При цьому Саакашвілі, його соратники і адвокати називають цю справу сфабрикованою, а затримання Дангадзе незаконним. Саакашвілі стверджує, що взагалі не знайомий з Курченком, а аудіозаписи своїх розмов із бізнесменом-втікачем, як і їхню експертизу, називає фальсифікацією і підтасовуванням.

Додамо, що 12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.