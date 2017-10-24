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Саакашвілі вирішив оселитися в наметі біля Ради

Саакашвілі закликав Садового та Гриценка приєднатися до нього
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликає лідерів опозиції приєднатися до нього.
Саакашвілі вирішив оселитися в наметі біля Ради Фото: РИА "Новости"

"Я прийняв рішення переміститися до протестуючих на площу перед Радою", - заявив Саакашвілі на прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також він повідомив, що має намір переїхати в наметове містечко біля будівлі Верховної Ради.

Крім того, він закликав лідерів опозиції, зокрема, мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового та лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка приєднатися до нього.

"Хочу закликати лідерів опозиції - Садового, Гриценка і всіх інших - прийти до нас, прийти до мене", - сказав політик.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

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24 10 2017 17:20
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