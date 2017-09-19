Саакашвілі: "Як я піду в суд, якщо у мене немає жодного документа?"
"Порошенко дивується, чому Саакашвілі не йде в суд оскаржувати його указ ... Як я піду в суд, якщо у мене немає жодного документа для того, щоб іти в суд і щось оскаржити?", - сказав він на брифінгу у вівторок.
За його словами, він досі не отримав жодного документа, на підставі якого було припинено його громадянство.
Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеїла Саакашвілі, який 10 вересня прорвався через держкордон, знищують державу.
Луценко також звинуватив депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма у допомозі Саакашвілі при перетині кордону.
Нещодавно, лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив про намір провести масштабний мітинг у Києві 17 жовтня.
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