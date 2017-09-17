Саакашвілі закликає покарати Труханова через пожежу у дитячому таборі

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликає представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.

У відеозверненні на своїй сторінці в Facebook Саакашвілі заявив, що у зв'язку з трагедією в місті "намагаються відсторонити і покарати стрілочників, які мало що там значать".

"У місті Одеса діє добре організована мафія по крадежу міського бюджету. У місті на розвиток Одеси 150 млн доларів... Всі ці гроші крадуться Трухановим і його бандою рекетирів, вбивць і мародерів з 90-х років, і вони також ділять ці гроші з Києвом - з чиновниками Адміністрації президента і уряду України, які їх і прикривають. І прикривали, коли я був головою обладміністрації", - сказав політик.

Він зазначив, що в таборі "Вікторія" на пожежну охорону і сигналізацію було витрачено 11 млн грн.

Саакашвілі також додав, що всі підрядники цих робіт - "близькі партнери Труханова, по-простому – його "кишені".

"Його (табір) поспішали відкрити до приїзду президента Порошенка, для піару. В результаті того, що ці гроші були вкрадені, загинули діти", - вважає Саакашвілі.

"Я закликаю президента, уряд і генпрокурора негайно покарати не якихось заступника директора санаторію, а головного бандита Одеси, пахана Труханова і всіх його підручних, які вкрали ці гроші. Вони і є вбивцями цих дітей", - підкреслив екс-губернатор Одеської області, додавши, що "зараз вони вбивають через корупцію".

У той же час, як пише "Думская", під час акції протесту під будівлею Одеської міськради в суботу ввечері активісти кількох громадських та політичних організацій збиралися встановити свої намети на Думській площі.

За даними видання, серед активістів був помічений представник руху "Рух нових сил" Володимир Гавриш.Однак муніципальна охорона завадила учасникам протесту і порвала намети. Зав'язалася бійка.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Приблизно з 17 години біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ. Увечері протестувальники намагалися встановити намети, правоохоронці їм завадили.

Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія" і виявив низку порушень.

Зазначимо, табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці. У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.