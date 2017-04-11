Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону через банк

Інші деталі адвокат не повідомив

Колишній президент Грузії, лідер політичної партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі сплатив штраф в розмірі 3,4 тис. гривень за незаконний перетин кордону.

"Звичайно, він уже сплатив штраф", - заявила адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, інформують "Українські Новини".

За словами адвоката, Саакашвілі зробив це через банк.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.