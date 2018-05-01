Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі

Тбіліській міський суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у справі Сандро Гіргвліані і заочно засудив його на три роки позбавлення волі.

Саакашвілі звинуватили за статтею "зловживання службовими повноваженнями". Мова йде про помилування осіб, затриманих по справі вбивства співробітника "Банку Грузії" Сандро Гіргвліані. За версією слідства, Саакашвілі, будучи на посаді президента, незаконно пообіцяв тодішньму керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дату Ахалая помилувати засуджених за вбивство. Так, були помилувані Геронтій Аланія, Михайло Бибилуридзе, Автанділа Апціаурі і Олександра Гачава, що выхвало суспільний резонанс. Зокрема, був відсторонений від посади міністр МВС Вано Мерабішвілі, - повідомляє "Руставі 2".

Нагадаємо, що Сандро Гіргвліані вбили в 2006 році, що викликало великий політичний скандал. У скоєнні злочину були звинувачені кілька співробітників МВС Грузії. Однак рідні та правозахисні організації вказували на іншого замовника - на високопоставлених чиновників відомства.

Також повідомлялося, що перед скоєнням вбивства у Сандро Гіргвліані був конфлікт з начальником Служби громадських зв'язків МВС Гурамом Донадзе. У той же день він був знайдений убитим в передмісті Тбілісі з ознаками насильницької смерті.

Затримані по цій справі Гіа Аланія, Автанділа Апціаурі, Олександра Качава і Михайло Бібілурі зізналися, що 28 січня викрали Сандро Гіргвліані і відвезли в ліс. За їх словами, йому вдалося втекти, після чого він заблукав і впав в ущелину з 20-метрової висоти.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Суд відпустив екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування.