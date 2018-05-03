Саакашвілі заявив про бажання повернутися у владу в Грузії
Саакашвілі зокрема закликав ЄНД почати переговори з іншими партіями для висунення на майбутніх в жовтні президентських виборах єдиного кандидата від опозиції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Як ми це зробимо? Ми повинні виграти президентські вибори і на цьому тлі обрушити правління Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр, мільярдер, якого опозиція вважає реальним правителем Грузії), обрушити його феодальний двір", - заявив Саакашвілі.
Один з лідерів ЄНД Ніка Мелія розповів, що консультації з іншими опозиційними партіями вже йдуть, але не уточнив, з якими партіями ведуться переговори з висунення єдиного кандидата на президентських виборах.
Лідери деяких опозиційних партій Грузії, які на парламентських виборах 2016 роки не набрали і одного відсотка голосів, сказали що ідея Саакашвілі про висунення єдиного кандидата в президенти від опозиції може бути розглянута.
Представники більших опозиційних партій заявили, що відмовляються співпрацювати з Саакашвілі і його партією.
Нагадаємо, що прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.
Як відомо, в 2017 році Міхеіла Саакашвілі позбавили громадянства України. Формальна причина - недостовірні дані в анкеті для отримання громадянства.
На момент прийняття рішення про позбавлення громадянства Саакашвілі перебував за кордоном. Незважаючи на це, він зміг повернутися в Україну. В цьому йому допомогли прихильники, які влаштували прорив через польсько-український кордон у Львівській області.
В Україні Саакашвілі оштрафували за незаконний перетин кордону. Він намагався через Державну міграційну службу отримати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Однак йому було відмовлено.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі