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Саакашвілі заявив про бажання повернутися у владу в Грузії

Саакашвілі має намір повернутися у владу в Грузії
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся з Амстердама до своїх грузинських однопартійців з Єдиного національного руху (ЄНД), в якому заявив про намір повернутися у владу в країні.
Саакашвілі заявив про бажання повернутися у владу в Грузії Фото: unian.net

Саакашвілі зокрема закликав ЄНД почати переговори з іншими партіями для висунення на майбутніх в жовтні президентських виборах єдиного кандидата від опозиції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Як ми це зробимо? Ми повинні виграти президентські вибори і на цьому тлі обрушити правління Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр, мільярдер, якого опозиція вважає реальним правителем Грузії), обрушити його феодальний двір", - заявив Саакашвілі.

Один з лідерів ЄНД Ніка Мелія розповів, що консультації з іншими опозиційними партіями вже йдуть, але не уточнив, з якими партіями ведуться переговори з висунення єдиного кандидата на президентських виборах.

Лідери деяких опозиційних партій Грузії, які на парламентських виборах 2016 роки не набрали і одного відсотка голосів, сказали що ідея Саакашвілі про висунення єдиного кандидата в президенти від опозиції може бути розглянута.

Представники більших опозиційних партій заявили, що відмовляються співпрацювати з Саакашвілі і його партією.

Нагадаємо, що прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.

Як відомо, в 2017 році Міхеіла Саакашвілі позбавили громадянства України. Формальна причина - недостовірні дані в анкеті для отримання громадянства.

На момент прийняття рішення про позбавлення громадянства Саакашвілі перебував за кордоном. Незважаючи на це, він зміг повернутися в Україну. В цьому йому допомогли прихильники, які влаштували прорив через польсько-український кордон у Львівській області.

В Україні Саакашвілі оштрафували за незаконний перетин кордону. Він намагався через Державну міграційну службу отримати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Однак йому було відмовлено.

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05 03 2018 10:55
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