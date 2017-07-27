Саакашвілі заявив, що боротиметься за українське громадянство: відеозвернення

Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське

Міхеїл Саакашвілі, якого раніше позбавили українського громадянства, опублікував відеозвернення та заявив, що не збирається відмовлятися від українського громадянства.

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я живу в Україні вже понад 13 років, я брав участь у трьох революціях: революції на граніті та двох майданах! У мене тільки одне громадянство - українське та їм не вдасться позбавити мене його! Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюся ніде залишатися й отримувати ніякого статусу! Я буду домагатися законного права повернутися в Україну", - заявив Саакашвілі.

Політик також зазначив, що на даний момент знаходиться поза межами України.

"Позбавити мене громадянства Порошенко вирішив таємно - поки мене немає в країні!", - повідомляє Саакашвілі.

26 липня стало відомо, що колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили громадянства України.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.