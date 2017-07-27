Саакашвілі заявив, що боротиметься за українське громадянство: відеозвернення
Міхеїл Саакашвілі, якого раніше позбавили українського громадянства, опублікував відеозвернення та заявив, що не збирається відмовлятися від українського громадянства.
Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Я живу в Україні вже понад 13 років, я брав участь у трьох революціях: революції на граніті та двох майданах! У мене тільки одне громадянство - українське та їм не вдасться позбавити мене його! Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюся ніде залишатися й отримувати ніякого статусу! Я буду домагатися законного права повернутися в Україну", - заявив Саакашвілі.
Політик також зазначив, що на даний момент знаходиться поза межами України.
"Позбавити мене громадянства Порошенко вирішив таємно - поки мене немає в країні!", - повідомляє Саакашвілі.
26 липня стало відомо, що колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили громадянства України.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
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