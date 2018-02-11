Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії та очистити своє ім'я

Балотуватися у президенти екс-політик поки не збирається

У минулому президент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в Нідерландах після процедури реадмісії Україною, заявив, що хоче повернутися до Грузії після завершення виборів президента країни і в суді очистити своє ім'я.

В інтерв'ю Euronews Саакашвілі повідомив, що завдяки його союзнику Гріголу Вашадзе, який є одним із претендентів на пост президента країни, двері для його повернення відчинилися. Водночас він зазначив, що хоче повернутися, не покладаючись на Вашадзе.

Колишній політик також додав, що зараз не має президентських амбіцій.

Водночас Саакашвілі заявив, що російські спецслужби зламали його електронну пошту, перехоплювали телефонні дзвінки і намагаються втручатися у вибори в Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі заявляв у липні, що збирається повернутися до Грузії до президентських виборів цієї осені.

Зараз він не має громадянства і мешкає у Нідерландах.