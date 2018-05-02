Суд підтвердив рішення про відмову в наданні Саакашвілі додаткового захисту

Апеляційний суд Києва підтвердив рішення про відмову в наданні екс-президента Грузії і колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Рішення було прийнято в ході судового засідання в понеділок, 5-го лютого.

"Таким чином я втрачаю статус перебування в Україні. Це чергове рішення Порошенка, а не суду", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".

Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.