Саакашвілі звинувачує поліцію в "крадіжці" паспорта
Водночас Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
"Я вчора прийшов, перейшов польський кордон з легальним українським документом, поляки проштампували, прийшов до українців, як передбачає закон, віддавав паспорт, щоб вони або відмовили, або прийняли. Вони сказали, що мій паспорт брати не будуть. Тоді, кажу, заява на захист. Вони: "Ми вашу заяву брати не будемо". Коли це сталося, коли люди взяли, не питали, внесли мене на руках в Україну, я дістав паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала в мене паспорт", - заявив Саакашвілі на брифінгу у Львові.
За словами політика, його адвокат сьогодні у Львові відвідав Державну міграційну службу, де залишив "заяву про захист від української держави". "Тобто я наразі перебуваю в Україні абсолютно легально. Я звернувся до захисту української держави, і Україна повинна тепер піти зі мною до суду і вирішити моє прохання про захист від української держави", - додав він.
"Я хотів пройти ці процедури вчора, вони мені не дали. Сьогодні вранці я пройшов. Тому я не розумію, навіщо була ця істерика", - сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.
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