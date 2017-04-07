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Садового допитали як свідка, - Луценко

Найближчим часом слідство планує вийти на підозри
Міського голову Львова Андрія Садового допитали у Генеральній прокуратурі як свідка у справі про земельну аферу.
Садового допитали як свідка, - Луценко Фото:112.ua

"Садовий був викликаний у якості свідка у справі незаконного відчуження землі у львівської громади. Найближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то слідство буде передано до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру та до Національного антикорупційного бюро", – розповів генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує "Українська правда".

Як повідомляв iPress.ua, мера Львова викликали до Генеральної прокуратури на допит 4 липня. За його словами, йдеться про справу щодо індустріального парку у Львові.

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