ПОЛІТИКА НОВИНИМіського голову Львова Андрія Садового допитали у Генеральній прокуратурі як свідка у справі про земельну аферу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садового допитали як свідка, - Луценко
Найближчим часом слідство планує вийти на підозри
Фото:112.ua
"Садовий був викликаний у якості свідка у справі незаконного відчуження землі у львівської громади. Найближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то слідство буде передано до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру та до Національного антикорупційного бюро", – розповів генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує "Українська правда".
Як повідомляв iPress.ua, мера Львова викликали до Генеральної прокуратури на допит 4 липня. За його словами, йдеться про справу щодо індустріального парку у Львові.
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