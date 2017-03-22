Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Садовий хоче, щоб у Чорнобильській зоні відчуження зробили полігон для сміття

Такий полігон слугуватиме для екстрених випадків
Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" запропонував альтернативне місце, куди можна звозити сміття зі всієї України.
Садовий хоче, щоб у Чорнобильській зоні відчуження зробили полігон для сміття Андрій Садовий. Фото: Уніан

На думку Садово, Україна може створити у Чорнобильській зоні відчуження спеціальний полігон, щоб вивозити туди сміття з усієї держави.

Відповідну заяву львівський міський голова зробив 22 березня під час брифінгу, повідомляє "Дивись.info".

Обговорюючи ситуацію із вивезенням та захороненням сміття у Львові, він зауважив, що подібні проблеми у майбутньому можуть спіткати й інші українські міста.

"А якщо завтра відбудеться така біда у великому місті Київ, який продукує три тисячі тонн сміття, що тоді їм робити. Моя пропозиція дуже проста, в Чорнобильській зоні зробити резервний полігон для України, який має бути на такі екстремальні випадки", - наголосив Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2017 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.