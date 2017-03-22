Садовий хоче, щоб у Чорнобильській зоні відчуження зробили полігон для сміття

Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" запропонував альтернативне місце, куди можна звозити сміття зі всієї України.

На думку Садово, Україна може створити у Чорнобильській зоні відчуження спеціальний полігон, щоб вивозити туди сміття з усієї держави.

Відповідну заяву львівський міський голова зробив 22 березня під час брифінгу, повідомляє "Дивись.info".

Обговорюючи ситуацію із вивезенням та захороненням сміття у Львові, він зауважив, що подібні проблеми у майбутньому можуть спіткати й інші українські міста.

"А якщо завтра відбудеться така біда у великому місті Київ, який продукує три тисячі тонн сміття, що тоді їм робити. Моя пропозиція дуже проста, в Чорнобильській зоні зробити резервний полігон для України, який має бути на такі екстремальні випадки", - наголосив Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.