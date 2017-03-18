Садовий каже, що в найближчі дні його відсторонять від посади
Львівська обласна прокуратура може висунути йому підозру, після чого його буде відсторонено від посади у судовому порядку, - заявив Садовий в інтерв'ю ZN.UA.
"За моїми даними, це відбудеться у найближчі дні. Виконувати обов'язки голови буде секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, представник партії "Громадянська позиція", - сказав Садовий.
Він також зазначив, що це може відбутися до 21 березня.
"Попередньо вони повинні були оголосити підозру після 21 березня. Але щось змінилося, і повинні зробити це до 21-го. Вони відпрацьовують якийсь медійно-сценарний план. Щоб воно гарно лягло", - заявив мер Львова.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що мера Львова Андрія Садового можуть відсторонити від посади у випадку, ящо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками.
Садовий також заявляв, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину, однак не уточнив, у якій справі.
14 березня був оприлюднений темник Адміністрації президента, в якому нардепам БПП пропонують публічно критикувати позицію Садового щодо акцій із блокування торгівлі з окупованими територіями.
Нагадаємо, що 29 травня, о 05:07 стало відомо про пожежу території сміттєзвалища КМП "Збиранка" у с. Великі Грибовичі Жовківського району, що в безпосередній близькості до Львова.
Під завалами опинилось четверо людей, одного з яких так і не знайшли. 31 травня рятувальники знайшли тіло третього загиблого.
Через інцидент місцева сільрада повністю закрила Грибовицьке сміттєзвалище з 1 червня.
7 червня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знову сталося займання сміття. Через небезпеку сходження нової лавини, внаслідок утворення великої тріщини, пожежу почали гасити за допомогою авіації.
Як повідомляв iPress.ua, міський голова Львова Андрій Садовий вважає причиною пожежі, що спричинив зсуви і загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі, став підпал.
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