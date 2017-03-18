Садовий каже, що в найближчі дні його відсторонять від посади

Львівська облпрокуратура може висунути йому підозру до 21 березня

Мера Львова Андрія Садового найближчим часом можуть відсторонити від посади.

Львівська обласна прокуратура може висунути йому підозру, після чого його буде відсторонено від посади у судовому порядку, - заявив Садовий в інтерв'ю ZN.UA.

"За моїми даними, це відбудеться у найближчі дні. Виконувати обов'язки голови буде секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, представник партії "Громадянська позиція", - сказав Садовий.

Він також зазначив, що це може відбутися до 21 березня.

"Попередньо вони повинні були оголосити підозру після 21 березня. Але щось змінилося, і повинні зробити це до 21-го. Вони відпрацьовують якийсь медійно-сценарний план. Щоб воно гарно лягло", - заявив мер Львова.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що мера Львова Андрія Садового можуть відсторонити від посади у випадку, ящо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками.