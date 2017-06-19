Садовий назвав Гройсмана популістом: було сотні відмов місцевих ОДА у проханні допомогти Львову
"Я нагадую пану президенту і пану прем'єр-міністру, що у них в ящиках лежать вже п'ять звернень міської комісії з надзвичайних ситуацій з проханням про допомогу місту (або як мінімум припинення блокади), які відверто ігноруються. Офіційних звернень до органів місцевого самоврядування України, обласних державних адміністрацій та подальших відмов (найчастіше за ініціативою місцевих фракцій БПП) - сотні. У тому числі від вірного соратника мера Вінниці Володимира Гройсмана Моргунова", - заявив Садовий у відповідь на сьогоднішнє прохання Гройсмана до місцевих адміністрацій тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.
Також мер Львова заявив, що 14 запропонованих ділянок для нового полігону для сміття не підходять для цих цілей.
Садовий заявив, що рішенням ситуації зі сміттям може бути розблокування діючих полігонів, надання ділянки для нового резервного полігону для Львова і 4 районів області, який буде відповідати державним будівельним нормам.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.
Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.
Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.
Сьогодні, 19 червня лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова.
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