Садовий назвав Гройсмана популістом: було сотні відмов місцевих ОДА у проханні допомогти Львову

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що неодноразово звертався із запитами до місцевих ОДА з проханням допомогти місту з розвантаженням сміття і завжди отримував відмову.

"Я нагадую пану президенту і пану прем'єр-міністру, що у них в ящиках лежать вже п'ять звернень міської комісії з надзвичайних ситуацій з проханням про допомогу місту (або як мінімум припинення блокади), які відверто ігноруються. Офіційних звернень до органів місцевого самоврядування України, обласних державних адміністрацій та подальших відмов (найчастіше за ініціативою місцевих фракцій БПП) - сотні. У тому числі від вірного соратника мера Вінниці Володимира Гройсмана Моргунова", - заявив Садовий у відповідь на сьогоднішнє прохання Гройсмана до місцевих адміністрацій тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.

Також мер Львова заявив, що 14 запропонованих ділянок для нового полігону для сміття не підходять для цих цілей.

Садовий заявив, що рішенням ситуації зі сміттям може бути розблокування діючих полігонів, надання ділянки для нового резервного полігону для Львова і 4 районів області, який буде відповідати державним будівельним нормам.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.