ПОЛІТИКА НОВИНИМер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садовий назвав хамством відповідь Гройсмана щодо сміття
Мер ЛЬвова каже, що чекав адекватної відповіді
Андрій Садовий. Фото: Уніан
Про це міський голова написав на своїй Facebook-сторінці у середу ввечері.
"Чекав від Прем'єр-міністра (!) України більш адекватної відповіді на офіційне попередження про екологічну загрозу, спричинену сміттєвою блокадою 800-тисячного міста, ніж елементарне хамство", - зазначив Садовий.
Раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.
12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.
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