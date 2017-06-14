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Садовий назвав хамством відповідь Гройсмана щодо сміття

Мер ЛЬвова каже, що чекав адекватної відповіді
Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу.
Садовий назвав хамством відповідь Гройсмана щодо сміття Андрій Садовий. Фото: Уніан

Про це міський голова написав на своїй Facebook-сторінці у середу ввечері.

"Чекав від Прем'єр-міністра (!) України більш адекватної відповіді на офіційне попередження про екологічну загрозу, спричинену сміттєвою блокадою 800-тисячного міста, ніж елементарне хамство", - зазначив Садовий.

Раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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