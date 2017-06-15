Садовий назвав, які кроки чекає від Гройсмана щодо вирішення сміттєвої проблеми
Садовий нагадав Гройсману, що за поданням прокуратури суд заборонив використання Грибовицького полігону, який був єдиним полігоном, що обслуговував Львів.
"Зробивши це, державні органи влади не запропонували місту альтернативного полігону. Будь-які наші спроби налагодити тимчасове вивезення ТПВ на інші полігони наштовхуються на системний і організований опір", - пише мер Львова у Facebook.
Він очікує від прем'єр-міністра та інших державних керівників шести кроків.
"1. Припинити створення штучних перешкод для вивезення ТПВ зі Львова на альтернативні полігони (кримінальні справи, загрози і негайні масові перевірки навіть власників приватних полігонів, які погоджувалися працювати зі Львовом). В офіційних відповідях ми отримуємо відмови приймати будь-яку, навіть найменшу кількість ТПВ. Це вже сотні таких відповідей. У неофіційних нам прямо кажуть: "Заборонили". Власник полігону в Покровську взагалі публічно заявив про погрози родині", - зазначив Садовий.
По-друге, пише мер, Гройсман повинен дати команду голові Львівської ОДА, щоб той припинив блокування сортувально-брикетувальної лінії в індустріальній зоні "Рясне-2" "за допомогою контрольованої ним "громадськості".
"Запуск лінії дозволить зменшити обсяг сміття зі Львова в 6 (!) разів. Ви пишаєтеся тим, що у Вінниці у полігону сортувальна лінія? У нас запуск пресувальної лінії (причому більш сучасної) блокують. За чиєю вказівкою - мені невідомо. Я не керую ні СБУ, ні поліцією", - обурився Садовий.
По-третє, мер вимагає прискорити процес виділення кредиту Європейського інвестиційного банку для проекту комплексного вирішення проблеми ТПВ у Львові.
"Першу угоду між Кабміном і ЄІБ було підписано майже 2 (!) роки тому, задовго до підпалу на Грибовицькому полігоні, а потім надовго застрягла в міністерських коридорах. Львів був одним з ініціаторів цієї угоди, до якої врешті-решт приєдналися багато інших українських міст", - зазначив Садовий.
По-четверте, львівський градоначальник вимагає виділити ділянку в межах області для нового сміттєпереробного комплексу.
"Вашу попередню і єдину на сьогодні пропозицію - територію колишнього заводу "Яворівська сірка" - було забраковано експертною комісією на чолі з академіком Юхновським і місцевими органами самоврядування. Місто Львів 26 (!) років звертається з таким проханням до обласної державної влади. Я не маю повноважень розпоряджатися землями за межами Львова! Коли мені говорять про міфічних інвесторів, які щось там хотіли збудувати для Львова, то я запитую - де вони це повинні були побудувати? І в якому іншому українському місті вони щось збудували?", - написав Садовий.
По-п'яте, мер закликав Гройсмана не слухати політичних радників, які говорять про "рейтинги Садового".
"У цій ситуації не переможе ніхто! Ви граєте життям і здоров'ям реальних людей, а не стовпчиками в діаграмах рейтингів. Керована вами система має достатньо інструментів боротьби зі мною, і ви це вже активно використовуєте. Не чіпайте людей!", - зазначив Садовий.
По-шосте, мер зажадав припинити кримінальні справи щодо голландських інвесторів.
"Мова про відому компанію CTP, яка має намір побудувати сучасний індустріальний парк у "Рясному-2". Справа не має прямого стосунку до теми ТПВ, але ця ганебна ситуація - сигнал всім іноземним інвесторам, що в Україні й далі прокурори визначають, кому можна працювати і заробляти, а кому ні", - написав Садовий.
При цьому мер не відкидає своєї провини в ситуації, що склалася.
"Вона полягає в тому, що я виставляв інші пріоритети. У 2006 році я прийшов у місто, в якому не було води, нормального теплопостачання, доріг, транспорту тощо. Це були мої пріоритети, цього хотіли львів'яни і підтверджували це на виборах 2006-го, 2010-го і 2015 років. Я готовий нести відповідальність за вибір саме таких пріоритетів", - написав голова Львова.
Нагадаємо, що 12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.
У свою чергу раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.
У відповідь мер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу та назвав його висловлювання хамтсвом.
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