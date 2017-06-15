Садовий назвав, які кроки чекає від Гройсмана щодо вирішення сміттєвої проблеми

Мер Львова Андрій Садовий перерахував заходи, яких, на його думку, повинен вжити прем'єр-міністр Володимир Гройсман для вирішення проблеми з вивезенням сміття в місті.

Садовий нагадав Гройсману, що за поданням прокуратури суд заборонив використання Грибовицького полігону, який був єдиним полігоном, що обслуговував Львів.

"Зробивши це, державні органи влади не запропонували місту альтернативного полігону. Будь-які наші спроби налагодити тимчасове вивезення ТПВ на інші полігони наштовхуються на системний і організований опір", - пише мер Львова у Facebook.

Він очікує від прем'єр-міністра та інших державних керівників шести кроків.

"1. Припинити створення штучних перешкод для вивезення ТПВ зі Львова на альтернативні полігони (кримінальні справи, загрози і негайні масові перевірки навіть власників приватних полігонів, які погоджувалися працювати зі Львовом). В офіційних відповідях ми отримуємо відмови приймати будь-яку, навіть найменшу кількість ТПВ. Це вже сотні таких відповідей. У неофіційних нам прямо кажуть: "Заборонили". Власник полігону в Покровську взагалі публічно заявив про погрози родині", - зазначив Садовий.

По-друге, пише мер, Гройсман повинен дати команду голові Львівської ОДА, щоб той припинив блокування сортувально-брикетувальної лінії в індустріальній зоні "Рясне-2" "за допомогою контрольованої ним "громадськості".

"Запуск лінії дозволить зменшити обсяг сміття зі Львова в 6 (!) разів. Ви пишаєтеся тим, що у Вінниці у полігону сортувальна лінія? У нас запуск пресувальної лінії (причому більш сучасної) блокують. За чиєю вказівкою - мені невідомо. Я не керую ні СБУ, ні поліцією", - обурився Садовий.

По-третє, мер вимагає прискорити процес виділення кредиту Європейського інвестиційного банку для проекту комплексного вирішення проблеми ТПВ у Львові.

"Першу угоду між Кабміном і ЄІБ було підписано майже 2 (!) роки тому, задовго до підпалу на Грибовицькому полігоні, а потім надовго застрягла в міністерських коридорах. Львів був одним з ініціаторів цієї угоди, до якої врешті-решт приєдналися багато інших українських міст", - зазначив Садовий.

По-четверте, львівський градоначальник вимагає виділити ділянку в межах області для нового сміттєпереробного комплексу.

"Вашу попередню і єдину на сьогодні пропозицію - територію колишнього заводу "Яворівська сірка" - було забраковано експертною комісією на чолі з академіком Юхновським і місцевими органами самоврядування. Місто Львів 26 (!) років звертається з таким проханням до обласної державної влади. Я не маю повноважень розпоряджатися землями за межами Львова! Коли мені говорять про міфічних інвесторів, які щось там хотіли збудувати для Львова, то я запитую - де вони це повинні були побудувати? І в якому іншому українському місті вони щось збудували?", - написав Садовий.

По-п'яте, мер закликав Гройсмана не слухати політичних радників, які говорять про "рейтинги Садового".

"У цій ситуації не переможе ніхто! Ви граєте життям і здоров'ям реальних людей, а не стовпчиками в діаграмах рейтингів. Керована вами система має достатньо інструментів боротьби зі мною, і ви це вже активно використовуєте. Не чіпайте людей!", - зазначив Садовий.

По-шосте, мер зажадав припинити кримінальні справи щодо голландських інвесторів.

"Мова про відому компанію CTP, яка має намір побудувати сучасний індустріальний парк у "Рясному-2". Справа не має прямого стосунку до теми ТПВ, але ця ганебна ситуація - сигнал всім іноземним інвесторам, що в Україні й далі прокурори визначають, кому можна працювати і заробляти, а кому ні", - написав Садовий.

При цьому мер не відкидає своєї провини в ситуації, що склалася.

"Вона полягає в тому, що я виставляв інші пріоритети. У 2006 році я прийшов у місто, в якому не було води, нормального теплопостачання, доріг, транспорту тощо. Це були мої пріоритети, цього хотіли львів'яни і підтверджували це на виборах 2006-го, 2010-го і 2015 років. Я готовий нести відповідальність за вибір саме таких пріоритетів", - написав голова Львова.

Нагадаємо, що 12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

У свою чергу раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

У відповідь мер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу та назвав його висловлювання хамтсвом.