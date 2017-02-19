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Садовий підтримав дії ініціаторів економічної блокади Донбасу

На думку голови "Самопомочі", вони діють "в інтересах українського народу"
Голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які сьогодні, 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.
Садовий підтримав дії ініціаторів економічної блокади Донбасу Андрій Садовий. Фото: dyvys.info

"Я би дуже хотів, щоб органи правопорядку і національна гвардія, яка, я так бачу з фотографій, присутня біля АП у дуже великій кількості, не вчиняли протиправні дії. Народні депутати мають право заходити у ту чи іншу будівлю, в той чи інший простір, тому що вони обрані людьми аби представляти їхні інтереси", – сказав Садовий у коментарі Громадському Телебаченню.

Він зазначив, що депутати його політичної сили не узгоджували акцію з партією, однак вони діють "в інтересах українського народу" і блокада товарів з окупованого Донбасу є обгрунтованою.

"Ми можемо втратити головне – нашу державу, якщо ми підемо на таку активну співпрацю з окупантами", – сказав Садовий. 

Нагадаємо, у Києві сталися сутички між протестувальниками і поліцією. Серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

На акції були присутні народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв, які намагались також пройти через кордон на вулицю Банкова, але їх не пропустили.

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19 02 2017 22:31
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