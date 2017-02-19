Садовий підтримав дії ініціаторів економічної блокади Донбасу
"Я би дуже хотів, щоб органи правопорядку і національна гвардія, яка, я так бачу з фотографій, присутня біля АП у дуже великій кількості, не вчиняли протиправні дії. Народні депутати мають право заходити у ту чи іншу будівлю, в той чи інший простір, тому що вони обрані людьми аби представляти їхні інтереси", – сказав Садовий у коментарі Громадському Телебаченню.
Він зазначив, що депутати його політичної сили не узгоджували акцію з партією, однак вони діють "в інтересах українського народу" і блокада товарів з окупованого Донбасу є обгрунтованою.
"Ми можемо втратити головне – нашу державу, якщо ми підемо на таку активну співпрацю з окупантами", – сказав Садовий.
Нагадаємо, у Києві сталися сутички між протестувальниками і поліцією. Серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.
На акції були присутні народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв, які намагались також пройти через кордон на вулицю Банкова, але їх не пропустили.
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