Садовий повідомив про припинення "сміттєвої блокади" Львова

Мер Львова Андрій Садовий отримав гарантії від обласної держадміністрації і уряду щодо утилізації твердих побутових відходів на сміттєзвалищах України.

Про це він написав у Facebook.

"Підписано меморандум про припинення сміттєвої блокади Львова", - повідомив Садовий.

Він уточнив, що меморандум підписаний під гарантії уряду та голови Львівської ОДА.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.