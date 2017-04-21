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Садовий повідомив про припинення "сміттєвої блокади" Львова

Підписано меморандум про припинення сміттєвої блокади Львова
Мер Львова Андрій Садовий отримав гарантії від обласної держадміністрації і уряду щодо утилізації твердих побутових відходів на сміттєзвалищах України.
Садовий повідомив про припинення "сміттєвої блокади" Львова Фото: espreso.tv

Про це він написав у Facebook.

"Підписано меморандум про припинення сміттєвої блокади Львова", - повідомив Садовий.

Він уточнив, що меморандум підписаний під гарантії уряду та голови Львівської ОДА. 

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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21 04 2017 13:05
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