Садовий повідомив про припинення "сміттєвої блокади" Львова
Про це він написав у Facebook.
"Підписано меморандум про припинення сміттєвої блокади Львова", - повідомив Садовий.
Він уточнив, що меморандум підписаний під гарантії уряду та голови Львівської ОДА.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
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