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Садовий просить уряд розблокувати полігони для вивезення сміття

Мер Львова заговорив про залучення ООН для вирішення проблеми сміття
Мера Львова Андрія Садового дивує позиція державних органів влади щодо критичної ситуації сміття у місті.
Садовий просить уряд розблокувати полігони для вивезення сміття Андрій Садовий. Фото: galinfo

"Таке враження, що в них щось зі слухом, тому що кожного дня я скеровую листи в уряд, обласну адміністрацію, останні два тижні реакції взагалі немає. Це дивно, тому що ми на порозі Великодня. Жодної підтримки з інших областей також немає. Полігони надалі є для нас всі закриті", – сказав мер Львова, повідомляє "Дивись.info".

Також він додав, що мав розмову прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим.

"Хлопці, ви ж приїжджаєте на свята до Львова, тут же ваші рідні, знайомі, ви займаєте найвищі посади в державі, ну невже ви не розумієте, що проблема Львова вирішується елементарно. Тобто, розблокуєте нам полігон і нормально буде вивозитися сміття. Якщо вже вони не зможуть, ну не знаю кого тоді, можливо скликати Організацію Об’єднаних Націй для цього, щоб вирішати проблему сміття", – сказав Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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11 04 2017 14:59
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