Садовий просить уряд розблокувати полігони для вивезення сміття

Мера Львова Андрія Садового дивує позиція державних органів влади щодо критичної ситуації сміття у місті.

"Таке враження, що в них щось зі слухом, тому що кожного дня я скеровую листи в уряд, обласну адміністрацію, останні два тижні реакції взагалі немає. Це дивно, тому що ми на порозі Великодня. Жодної підтримки з інших областей також немає. Полігони надалі є для нас всі закриті", – сказав мер Львова, повідомляє "Дивись.info".

Також він додав, що мав розмову прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим.

"Хлопці, ви ж приїжджаєте на свята до Львова, тут же ваші рідні, знайомі, ви займаєте найвищі посади в державі, ну невже ви не розумієте, що проблема Львова вирішується елементарно. Тобто, розблокуєте нам полігон і нормально буде вивозитися сміття. Якщо вже вони не зможуть, ну не знаю кого тоді, можливо скликати Організацію Об’єднаних Націй для цього, щоб вирішати проблему сміття", – сказав Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.