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Садовий приїхав до Києва, щоб умовити колег припинити голодування

Голова фракції "Самопомочі" п'ятий день голодує на ґанку АП
Мер Львова прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.
Садовий приїхав до Києва, щоб умовити колег припинити голодування Андрій Садовий. Фото: dyvys.info

Андрій Садовий відправився до Адміністрації президента, щоб переконати Олега Березюка, Оксану Сироїд і Тараса Пастуха не голодувати.

Про це повідомляє 112 Україна.

"Андрій Садовий прибув до АП. Він приземлився на літаку в Жулянах і відразу пішов до наметового містечка, де відпочивають народні депутати з фракції "Самопоміч", вони спілкуються приватно. За нашою інформацією, Садовий намагається умовити Березюка й інших колег припинити голодування і з такою метою прилетів у столицю", - сказала кореспондент телеканалу.

Нагадаємо, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує вже п'ятий день біля Адміністрації президента. У понеділок він оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області. У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух.

Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

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23 06 2017 23:39
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