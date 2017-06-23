Садовий приїхав до Києва, щоб умовити колег припинити голодування

Мер Львова прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.

Андрій Садовий відправився до Адміністрації президента, щоб переконати Олега Березюка, Оксану Сироїд і Тараса Пастуха не голодувати.

Про це повідомляє 112 Україна.

"Андрій Садовий прибув до АП. Він приземлився на літаку в Жулянах і відразу пішов до наметового містечка, де відпочивають народні депутати з фракції "Самопоміч", вони спілкуються приватно. За нашою інформацією, Садовий намагається умовити Березюка й інших колег припинити голодування і з такою метою прилетів у столицю", - сказала кореспондент телеканалу.

Нагадаємо, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує вже п'ятий день біля Адміністрації президента. У понеділок він оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області. У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух.

Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.