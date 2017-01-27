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Садовий вважає, що Львову потрібно 5 сміттєпереробних заводів

Освоєння під новий полігон ділянки на території яворівської Сірки, розв`яже проблему з екологією
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п`ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області
Садовий вважає, що Львову потрібно 5 сміттєпереробних заводів Андрій Садовий. Фото: galinfo

Про це Садовий заявив на брифінгу за підсумками засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій за участю глави уряду Володимира Гройсмана, повідомляє "Укрінформ".

"Для того, щоб забезпечити порядок в області, необхідно щонайменше п`ять потужних комплексів по сортуванню, переробці та захороненню твердих побутових відходів, оскільки ми сьогодні навряд чи можемо собі дозволити високі технології, які передбачають глибинну переробку", - зазначив Садовий.

На переконання мера, освоєння під новий полігон ділянки на території яворівської Сірки, розв`яже проблему з екологією, створить нові робочі місця і дасть людям роботу.

Садовий очікує розпорядження голови ЛОДА щодо відведення згаданої ділянки місту, щоб уже з наступного тижня розпочати там роботи.

Як повідомляв iPress.ua, сьогодні Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.

26 січня Президент Петро Порошенко доручив Кабі
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27 01 2017 23:29
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