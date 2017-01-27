Садовий вважає, що Львову потрібно 5 сміттєпереробних заводів
Про це Садовий заявив на брифінгу за підсумками засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій за участю глави уряду Володимира Гройсмана, повідомляє "Укрінформ".
"Для того, щоб забезпечити порядок в області, необхідно щонайменше п`ять потужних комплексів по сортуванню, переробці та захороненню твердих побутових відходів, оскільки ми сьогодні навряд чи можемо собі дозволити високі технології, які передбачають глибинну переробку", - зазначив Садовий.
На переконання мера, освоєння під новий полігон ділянки на території яворівської Сірки, розв`яже проблему з екологією, створить нові робочі місця і дасть людям роботу.
Садовий очікує розпорядження голови ЛОДА щодо відведення згаданої ділянки місту, щоб уже з наступного тижня розпочати там роботи.
Як повідомляв iPress.ua, сьогодні Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.
Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.26 січня Президент Петро Порошенко доручив Кабі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: