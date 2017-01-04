Садовий витратив на навчання у Великобританії понад 160 тис грн

Дружина Садового Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1 440 875 гривень доходів

Міський голова Львова Андрій Садовий задекларував 371 714 гривень доходів і 162 249 гривень витрат на навчання у Великій Британії за 2016 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Весь дохід Садового за звітний рік становила зарплата, а з активів він задекларував володіння частиною житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м і право на торговельну марку "Самопоміч".

Із витрат на навчання у Великобританії оплата програми навчання Реґент Лондон складає 84 547 грн, оплата програми навчання БСЦ – 77 702 гривень.

Дружина Садового Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1 440 875 гривень доходів, з яких 1 229 616 гривень - зарплата на основному місці роботи, 195 309 гривень - зарплата за роботу за сумісництвом, 15 950 гривень - допомога з догляду за дитиною.

У її власності є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка 702 кв. м, частина житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, 15 тис. доларів і 40 тис. гривень готівки.

В 2016 році дружина мера виплатила 43 513 гривень за договором страхування, 88 922 гривні в рахунок основної суми й 12 845 гривень у рахунок відсотків за кредитом у "Кредобанку", а також 1 млн гривень за безпроцентною позикою від "Телерадіокомпанії Люкс".

Кіт-Садова є кінцевим бенефіціаром компаній "Телерадіокомпанія ЛЮКС", "Радіо "Континент", "Телевізійна та радіомовна компанія "ЛЮКС", "Контакт-Інформ", "ВІСМА-РАДІО-ТБ", "Радіокомпанія ЛЮКС", "Захід.нет" і "Королівський двір" (кафе у Львові).

Нагадаємо, що харківський міський голова Геннадій Кернес подав декларацію за 2016 рік.