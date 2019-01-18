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Садовий зустрічався з Гриценком щодо ймовірного об'єднання, - депутат

"У тому числі ми ведемо розмови із Садовим через різних людей… щоб він та Гриценко сіли за стіл переговорів і між ними не було питань, які вони можуть вирішити"
Міський голова Львова, кандидат у президенти Андрій Садовий зустрічався із лідером "Громадянської позиції", який балотується у президенти, Анатолієм Гриценком, вони ведуть переговори щодо ймовірного об'єднання своїх політичних сил.
Садовий зустрічався з Гриценком щодо ймовірного об Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

Лещенко розповів, що був присутній на з'їзді партії "Громадянська позиція", яку очолює Гриценко, бо "його запросили", повідомляє "Громадське".

"У тому числі ми ведемо розмови із Садовим через різних людей… щоб він та Гриценко сіли за стіл переговорів і між ними не було питань, які вони можуть вирішити", - сказав Лещенко.

"Наскільки я знаю, така зустріч була в них не так давно, де вони спілкувались. Але свідком цієї розмови я не був, тому подробиць не знаю... Важливо щоб ми дали українським громадянам голосувати за одну людирну, а не розпорожувати ці голоси між усіма", - зазначив нардеп.

Він підтвердив, що між Гриценко із Садовим також планують залучення до своєї команди Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія в п'ятницю, 18 січня, зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

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18 01 2019 21:40
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