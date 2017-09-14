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Сакварелідзе повідомили про підозру через прорив Саакашавілі, - ВІДЕО

Йому закидають порушення трьох статей Кримінального кодексу
Правоохоронці Львівської області 14 вересня повідомили про підозру колишнього заступника генерального прокурора, члена політради партії "Рух нових сил" Давида Сакварелідзе.
Сакварелідзе повідомили про підозру через прорив Саакашавілі, - ВІДЕО Давид Сакварелідзе. Фото: nv.ua

Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу).

Відео з зачитуванням підозри Сакварелідзе опубліковано в його Facebook.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Події в "Шегинях" кваліфікували за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 345 (насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) і ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Держприкордонслужба склала адміністративні протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули держкордон у пункті пропуску "Шегині". Поліція затримала п'ятьох найактивніших учасників прориву, двох із них заарештовано.

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14 09 2017 17:30
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