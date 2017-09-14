Сакварелідзе повідомили про підозру через прорив Саакашавілі, - ВІДЕО

Правоохоронці Львівської області 14 вересня повідомили про підозру колишнього заступника генерального прокурора, члена політради партії "Рух нових сил" Давида Сакварелідзе.

Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу).

Відео з зачитуванням підозри Сакварелідзе опубліковано в його Facebook.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Події в "Шегинях" кваліфікували за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 345 (насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) і ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Держприкордонслужба склала адміністративні протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули держкордон у пункті пропуску "Шегині". Поліція затримала п'ятьох найактивніших учасників прориву, двох із них заарештовано.