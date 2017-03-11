Самарського вбили за розслідування корупційних схем на 70 млн, - нардеп Шахов

Він знав і вже "нарив" багато фінансових і корупційних схем у Сєвєродонецьку за час відсутності мера

Депутат міськради Сєвєродонецька Луганської області Сергій Самарський розслідував корупційні схеми, що могло стати причиною його вбивства

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив позафракційний нардеп Сергій Шахов.

"Самарського вбили за те, що він знав і вже "нарив" багато фінансових і корупційних схем у Сєвєродонецьку за час відсутності мера, коли депутати від "Опоблоку" мера звільняли. 60-70 млн грн було вкрадено. Компанія "Таол" відмивала гроші в Сєвєродонецьку", - сказав Шахов.

Нардеп також назвав убивство спробою залякати інших сєвєродонецьких депутатів та згадав убивство мера іншого міста Луганщини - Старобельська.

"Це політичне замовне вбивство - залякування депутатського корпусу Сєвєродонецька. Ми також підняли питання щодо мера Старобельська, якого було вбито в 2015 році. Він також виявив зловживання та корупційні схеми регіоналів у Старобельську", - додав нардеп.

Шахов зазначив, що депутатський корпус Сєвєродонецька звернувся до глави МВС, президента та генпрокурора з проханням якнайшвидше розібратися у вбивстві Сергія Самарського.

Нагадаємо, цієї ночі 2 листопада вбили голову фракції БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського. Як розповіли в поліції, тіло Самарського знайшли вночі, в нього була розбита голова. Смерть депутата розслідують як умисне вбивство.