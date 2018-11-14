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У Києві комунальники на тлі снігопаду вирішили зайнятися ремонтом, - ВІДЕО

Ремонтні роботи комунальники затіяли на вулиці Луговій
На тлі снігопаду, що обрушився на Київ, столичні комунальники вирішили зайнятися ремонтними роботами.
У Києві комунальники на тлі снігопаду вирішили зайнятися ремонтом, - ВІДЕО Фото: скріншот

Відповідне відео, зняте випадковим перехожим, опублікували у спільноті Київ Оперативний у Facebook.

На ньому видно, як на вулиці Луговій працівники комунального підприємства у помаранчевій формі укладають асфальт прямо на сніг.

Нагадаємо, що в Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту. Через снігопад у Києві сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.

 
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14 11 2018 14:57
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