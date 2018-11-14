CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа тлі снігопаду, що обрушився на Київ, столичні комунальники вирішили зайнятися ремонтними роботами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві комунальники на тлі снігопаду вирішили зайнятися ремонтом, - ВІДЕО
Ремонтні роботи комунальники затіяли на вулиці Луговій
Фото: скріншот
Відповідне відео, зняте випадковим перехожим, опублікували у спільноті Київ Оперативний у Facebook.
На ньому видно, як на вулиці Луговій працівники комунального підприємства у помаранчевій формі укладають асфальт прямо на сніг.
Нагадаємо, що в Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту. Через снігопад у Києві сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.
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