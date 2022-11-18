Саміт АТЕС зірвано через випробування КНДР балістичних ракет

Кілька лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які зібралися на економічний саміт у столиці Таїланду, відмовилися від зустрічі в п’ятницю, щоб засудити Північну Корею після того, як вона провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Кілька лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які зібралися на економічний саміт у столиці Таїланду, відмовилися від зустрічі в п’ятницю, щоб засудити Північну Корею після того, як вона провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, пише euractiv.

Створений для сприяння економічній інтеграції, АТЕС об’єднує 21 економіку, на яку припадає 38% світового населення, 62% валового внутрішнього продукту та 48% торгівлі.

Лідери країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону зібралися сьогодні у Бангкоку на саміт, щоб зосередитися на економічних проблемах, але їхній графік був зірваний імовірним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. При цьому поліція стріляла гумовими кулями, щоб розігнати протестувальників навколо місця проведення саміту.

Віцепрезидентка США Камала Харріс скликала зустріч лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї, Канади та Нової Зеландії на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), аби обговорити запуск ракети.

Чиновник, відповідальний за безпеку саміту, сказав, що поліція застосувала гумові кулі, щоб розігнати близько 350 тайських антиурядових протестувальників після сутички приблизно в 10 км від місця проведення саміту в столиці країни Бангкоку.

Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-оча, який приймає АТЕС, раніше закликав учасників саміту прагнути до сталого зростання та розвитку після економічних і соціальних проблем, пов’язаних із COVID, зміною клімату та геополітичним суперництвом.

Прают не згадував ракету Північної Кореї, яка, за словами японських офіційних осіб, приземлилася лише за 200 км (130 миль) від Японії та мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває в Бангкоку на зустрічі АТЕС, заявив журналістам, що Північна Корея "повторює свої провокації з безпрецедентною частотою".

Зустріч АТЕС є третім самітом у регіоні за останній тиждень. Саміт Південно-Східної Азії, в якому брали участь Китай, Японія та Сполучені Штати, відбувся в Камбоджі, а країни G20 зустрілися на індонезійському острові Балі.

На попередніх зустрічах домінувала тема війни в Україні, а також напруженість навколо Тайваню та Корейського півострова.