Саміт G20 розпочався в Гамбурзі

У німецькому Гамбурзі за закритими дверима розпочалася зустріч лідерів 20 найсильніших розвинених економік світу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Перша сесія у широкому колі присвячена боротьбі з тероризмом і міжнародними кризами. Йтиметься в основному про спільну боротьбу з "Ісламською державою". Не виключено, що будуть говорити про ситуацію в Україні та Сирії, а також північнокорейську кризу. Якихось публічних розбіжностей у цьому блоці не очікується.

За робочим обідом передбачено обговорення теми економіки та торгівлі.

У програмі вечірньої сесії значаться теми клімату та енергетичної політики.

Тема саміту – "Будівництво взаємопов'язаного світу". Питаннями, які стоять на порядку денному, крім вищезгаданих, є охорона здоров'я і підвищення ролі жінок; продовольча безпека; дигіталізація; проблема біженців та боротьби з причинами явища, зокрема допомога Африці в цьому контексті. Також лідери говоритимуть про боротьбу з корупцією.

Німеччина вперше приймає у себе саміт двадцятки держав, населення яких сукупно становить майже 2/3 світового, а частка в глобальному ВВП – 4/5, на їхню частку припадає 3/4 світової торгівлі.

Запрошеними гостями є Іспанія, Нідерланди, Норвегія, В'єтнам, Сінгапур, Гвінея і Сенегал.

У Гамбурзі чекають на непрості переговори. Як зауважила напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель, "зовсім нелегко згуртувати 20 держав з усіма реаліями та уявленнями". При цьому господиня саміту пообіцяла зробити все для пошуку компромісів.

Очікується, що українська тематика стане однією з основних у блоці міжнародної політичної проблематики на зустрічі G20. В четвер її торкалися канцлер ФРН Меркель і президент США Дональд Трамп, в п'ятницю вона обговорюватиметься на першій особистій зустрічі американського лідера з російським президентом Володимиром Путіним і на зустрічі Путін-Меркель. Крім того, вона стане центральною на запланованій тристоронній зустрічі Меркель і Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. При цьому, як запевнили у відомстві канцлера, жодних рішень щодо України за спиною Києва прийматися не буде.

Нагадаємо, в німецькому Гамбурзі, поліція за допомогою водометів розігнала близько 500 учасників мітингу проти глобалізації.

Напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.

12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбувається 7 та 8 липня 2017 року.

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.

В результаті зіткнень учасників акції проти саміту G20 з поліцією за останніми даними постраждали 76 поліцейських.