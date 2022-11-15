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Саміт G20 розпочався на Балі: серед основних тем Україна

На індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн "Великої двадцятки", на якому багато уваги буде приділено Україні.
Саміт G20 розпочався на Балі: серед основних тем Україна Фото: Укрінформ
Про це пише Reuters.
 
"На тлі того, що війна в Україні та зростання інфляції у світі затіняють саміт, президент Індонезії знову закликав лідерів найбагатших країн світу об’єднатися бодай у економічних питаннях", – йдеться у матеріалі.
 
Президент Індонезії Джоко Відодо звернувся до Єврокомісії та членів G20 із проханням "проявити гнучкість та підтримку", аби за підсумками саміту вдалося досягти конкретних результатів.
 
"Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе утворити конкретні партнерства, здатні допомогти світові у його економічному відновленні", – сказав Відодо.
 
Після початку російського повномасштабного вторгнення до України ряд членів G20 виступили із ініціативою виключити росію із цього міжнародного альянсу та не запрошувати на саміт представників рф. Утім, господар Індонезія виступила рішуче проти цього, закликавши до пошуку компромісу заради ухвалення спільного комюніке, яке підтримала б і москва. Однак, Західні країни, схоже, відмовилися йти на поступки й пом’якшувати свою риторику щодо рф. "Маловірогідним видається ухвалення спільного комюніке, на яке мали б погодитися усі сторони, й Індонезія натомість схиляє до оприлюднення декларації від імені лідерів країн-учасниць", – пише Reuters із посиланням на власні дипломатичні джерела.
 
Водночас, тригодинна двостороння зустріч президента США Джо Байден та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що відбулася напередодні офіційного відкриття саміту, стала позитивним дипломатичним зрушенням. Лідери США та КНР вперше поспілкувалися у такому форматі з часу обрання Байдена президентом США.
 
"Це свідчить про покращення відносин двох наддержав після їхнього погіршення у останні місяці", – зазначає Reuters.
 
Зауважимо, що на країни "Великої двадцятки" припадає понад 80% світового ВВП, 75% міжнародної торгівлі та 60% населення. Очікується, що до учасників саміту звернеться Володимир Зеленський.
 
 
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15 11 2022 07:59
ТЕГИ: G20, Балі, самміт
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