Саміт G7: Меркель незадоволена переговорами з Трампом щодо клімату

Зокрема, у декларації G7 зазначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку кліматичну угоду від 2015 року, а США все ще "переглядають свою політику в області зміни клімату та щодо Паризької кліматичної угоди, тому не в змозі приєднатися до консенсусу з цих питань", - повідомляє DW.

Меркель назвала переговори з клімату "незадовільними", додавши, що "немає жодних ознак того, будуть чи ні США залишатися в Паризькій угоді".

Канцлер Німеччини наголосила, що Паризька угода є настільки важливо, що не повинно бути ніяких компромісів.

Президент США Дональд Трамп пізніше написав у Twitter, що прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!