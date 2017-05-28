Саміт G7: Меркель незадоволена переговорами з Трампом щодо клімату
Зокрема, у декларації G7 зазначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку кліматичну угоду від 2015 року, а США все ще "переглядають свою політику в області зміни клімату та щодо Паризької кліматичної угоди, тому не в змозі приєднатися до консенсусу з цих питань", - повідомляє DW.
Меркель назвала переговори з клімату "незадовільними", додавши, що "немає жодних ознак того, будуть чи ні США залишатися в Паризькій угоді".
Канцлер Німеччини наголосила, що Паризька угода є настільки важливо, що не повинно бути ніяких компромісів.
Президент США Дональд Трамп пізніше написав у Twitter, що прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.
I will make my final decision on the Paris Accord next week!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2017 г.
Нагадаємо, президент Франції висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться підтримати Паризьку угоду щодо клімату.
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