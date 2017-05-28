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Саміт G7: Меркель незадоволена переговорами з Трампом щодо клімату

Трамп прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дискусія усіх учасників саміту щодо Паризької кліматичної угоди проходила "вкрай незадовільно"
Саміт G7: Меркель незадоволена переговорами з Трампом щодо клімату Фото:dw.com

Зокрема, у декларації G7 зазначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку кліматичну угоду від 2015 року, а США все ще "переглядають свою політику в області зміни клімату та щодо Паризької кліматичної угоди, тому не в змозі приєднатися до консенсусу з цих питань", - повідомляє DW.

Меркель назвала переговори з клімату "незадовільними", додавши, що "немає жодних ознак того, будуть чи ні США залишатися в Паризькій угоді".

Канцлер Німеччини наголосила, що Паризька угода є настільки важливо, що не повинно бути ніяких компромісів.

Президент США Дональд Трамп пізніше написав у Twitter, що прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.

 

Нагадаємо, президент Франції висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться підтримати Паризьку угоду щодо клімату.

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