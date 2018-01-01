Саміт G7 у Канаді присвятять гендерній рівноправності

Лідери країн G7 у червні 2018 року обговорюватимуть ринок праці майбутнього та просування прав жінок

На саміті Великої сімки (G7) 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа в червні, однією з головних тем стануть права жінок та досягнення гендерної рівноправності.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Від 1 січня Канада за принципом ротації головує в об'єднанні, до якого також входять Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Японія.

Трюдо, чий уряд зробив рівність прав та можливостей чоловіків і жінок одним з наріжних каменів державної політики, додав, що серед інших тем зустрічі – "чиста" енергетика, зростання економіки та ринок праці майбутнього, йдеться на сайті саміту.

G7, утім, не ухвалює зобов'язальних рішень – це зустріч світових лідерів для обміну думками та напрацювання спільних позицій щодо важливих питань глобального порядку денного.

Нагадаємо, країни Великої сімки (G7) за підсумками саміту в італійському місті Таорміна у травні 2017-го прийняли спільну заяву, в якій рішуче засудили тероризм у всіх його формах і проявах.