Саміти Україна-ЄС мають відбутися в Донецьку та Ялті, - Порошенко

Порошенко не уточнив, коли саме це може статися

Президент Петро Порошенко прогнозує проведення самітів з Євросоюзом в Криму та на Донбасі після їх звільнення з російської окупації.

Про це Порошенко заявив, відкриваючи пленарне засідання саміту.

"Я маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна ЄС в Донецьку і в Ялті. Дозвольте мені висловити таке припущення", - заявив Президент.

Однак Порошенко не уточнив, коли саме це може статися.

Як відомо, 12-13 липня 2017 року в Києві під головуванням президента Петра Порошенка відбувається XIX саміт Україна - Європейський Союз.