Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Саміти Україна-ЄС мають відбутися в Донецьку та Ялті, - Порошенко

Порошенко не уточнив, коли саме це може статися
Президент Петро Порошенко прогнозує проведення самітів з Євросоюзом в Криму та на Донбасі після їх звільнення з російської окупації.
Саміти Україна-ЄС мають відбутися в Донецьку та Ялті, - Порошенко Фото: unian.ua

Про це Порошенко заявив, відкриваючи пленарне засідання саміту.

"Я маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна ЄС в Донецьку і в Ялті. Дозвольте мені висловити таке припущення", - заявив Президент.

Однак Порошенко не уточнив, коли саме це може статися.

Як відомо, 12-13 липня 2017 року в Києві під головуванням президента Петра Порошенка відбувається XIX саміт Україна - Європейський Союз.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2017 12:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.