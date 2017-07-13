НОВИНИПрезидент Петро Порошенко прогнозує проведення самітів з Євросоюзом в Криму та на Донбасі після їх звільнення з російської окупації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саміти Україна-ЄС мають відбутися в Донецьку та Ялті, - Порошенко
Порошенко не уточнив, коли саме це може статися
Фото: unian.ua
Про це Порошенко заявив, відкриваючи пленарне засідання саміту.
"Я маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна ЄС в Донецьку і в Ялті. Дозвольте мені висловити таке припущення", - заявив Президент.
Однак Порошенко не уточнив, коли саме це може статися.
Як відомо, 12-13 липня 2017 року в Києві під головуванням президента Петра Порошенка відбувається XIX саміт Україна - Європейський Союз.
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