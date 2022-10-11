ПОЛІТИКА НОВИНИпрезидент рф владімір путін не поїде на саміт лідерів країн G20, який триватиме на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Самміт G20 без путіна – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовника, росія натомість відправить на саміт міністра закордонних справ сєргєя лаврова.
Зазначається, що рішення путіна дозволяє йому уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, який раніше назвав російського президента "воєнним злочинцем". Також була імовірність, що путіна уникатимуть і європейські лідери.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його позиція залишається незмінною, і Україна не братиме участі в саміті G20 на Балі, якщо там буде президент російської федерації путін.
15-16 листопада в Індонезії на острові Балі заплановано проведення саміту G20, куди також запрошено главу Української держави. МЗС України вимагає виключення росії з G20 після визнання путіним того, що він віддав наказ про ракетні удари по інфраструктурі України.
У липні лавров дочасно залишив дводенний саміт глав МЗС країн G20 на індонезійському острові Балі.
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10 11 2022 08:18 МЕДІА
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