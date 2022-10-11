Самміт G20 без путіна – Bloomberg

президент рф владімір путін не поїде на саміт лідерів країн G20, який триватиме на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.

Фото: з вільного доступу

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