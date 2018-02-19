Самогубство Насирлаєвої: декана по роботі іноземними студентами університету Богомольця відсторонили

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця заявляють про відсторонення від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування щодо зникнення студентки, громадянки Туркменистану Мукаддас Насирлаєвої.

Як повідомляють у навчальному закладі, заяву Тімохіної про відсторонення задовольнили, триває внутрішня службова перевірка, пише "Радіо Свобода".

19 лютого прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної громадянки Туркменистану до самогубства.

За даними прокуратури, 30 січня студентка вийшла з навчального закладу, де навчалась, але додому не повернулась. В ході розслідування встановлено, що дівчина 30 січня 2018 покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві.

У прокуратурі зазначають, що за оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання, а також через непорозуміння із його керівництвом.

Водночас в університеті імені О. О. Богомольця заявили, що не знають, що сталося з студенткою університету Мукаддас Насирлаєвою, але готові сприяти правоохоронцям у розслідуванні зникнення студентки.

В університеті розповіли, що з січня Мукаддас була відрахована через порушення міграційного законодавства – термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року, до цього часу Насирлаєва не оформила посвідку і не виїхала до Туркменистану, щоб отримати нову візу.

Сьогодні біля навчального закладу студенти провели акцію в зв'язку з трагедією. Учасники акції звинувачують керівництво університету у корупції.