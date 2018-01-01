Самогубству генерала Праляка не можна було запобігти, – трибунал ООН

Зокрема, правила трибуналу забороняють обшуки, які суперечать людській гідності, тому ціанистий калій могли не виявити

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства колишнього генерала боснійських хорватів Слободана Праляка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціанистого калію.

Після вивчення правил та процедур щодо поводження з підсудними в суді вирішили, що жодним чином не могли завадити суїцидові. Про це йдеться у висновках розслідування, оприлюднених на сайті трибуналу в неділю, 31 грудня.

Суддя Хассан Джеллоу, голова верховного суду Гамбії та колишній прокурор міжнародного трибуналу щодо Руанди, який керував внутрішнім розслідуванням, зазначив, що "законодавчі правила щодо поводження з Праляком дотримувалися тюремниками ООН, офіцерами охорони та іншими працівниками трибуналу". Утім, він наголосив, що походження ціаніду, яким отруївся Праляк, встановити не вдалося. Відповідне розслідування нині проводить прокуратура Нідерландів.

Джеллоу також зазначив, що правила трибуналу забороняють обшуки, які суперечать людській гідності, через що ціаністий калій могли не виявити.

Нагадаємо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні 29 листопада незабаром після того, як випив у залі суду рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін ув'язнення за воєнні злочини в Боснії.

Прокуратура Нідерландів встановила, що хорватський генерал помер від серцевої недостатності, спровокованої вживанням цианіду калію (цианістий калій)

Ще задовго до самогубства Праляк передав родині закритий конверт з інструкцією відкрити його в разі раптової смерті. У листі Слободан Праляк висловив побажання, щоб після смерті його тіло піддали кремації у присутності членів родини і найближчих друзів, а потім розвіяли попіл у Загребі.

Праляк був кремований. Церемонію провели у присутності родини та кількох найближчих друзів.