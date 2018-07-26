Самопідпал екс-військового був спробою тиску на суд, - Міноборони

У міністерстві вважають, що акт самопідпалу не дає шляхів вирішення проблеми екс-військового

У Міністерстві оборони вважають, що акція самопідпалу екс-військового Сергія Ульянова могла бути здійснена для тиску на хід судового засідання навколо його позову проти відомства.

"З 8 вересня 2017 року цей військовослужбовець, Сергій Ульянов, був звільнений з лав ЗС України. У судовому порядку він намагається вирішити питання щодо виплати грошових компенсацій, а це близько 120 тисяч гривень, за ту частину служби, яку він був відсутній у військовій частині", – повідомив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-лейтенант Ігор Луньов.

За його словами, чоловік програв два позови, не з’явився на третє засідання. Всього він подав чотири позови проти Міноборони.

"Тож ми можемо припускати, що дана акція — це ще одна спроба вплинути на рішення суду", – сказав Луньов.

Крім того, в Міноборони кажуть, що провели зустріч з членами "Українського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у місті Києві та Київській області", яке "виступило посередником в акції, яку оголосив Ульянов".

"Ми шукали шляхи надання допомоги в тому, щоб людина не доводила себе до тієї межі, про яку він оголосив", – зазначив начальник відділу військово-соціального забезпечення Володимир Кашлюк.

Він запевнив, що відомство готове "працювати в питаннях соціально-психологічної, професійної адаптації, допомоги військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, учасникам АТО".

"Всі бажаючі зможуть ознайомитися з позиціями сторін 14 серпня під час чергового судового засідання, яке відбудеться в адміністративному окружному суді м. Києва. Сьогоднішня радикальна акція має єдину мету – тиск на судове рішення", — висловив переконання представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Андрій Коренько.

Нагадаємо, у Києві чоловік у військовій формі облив себе невідомою речовиною та вчинив самопідпал на Повітрофлотському проспекті біля будівлі Міністерства оборони.