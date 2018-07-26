Самопідпал екс-військового був спробою тиску на суд, - Міноборони
"З 8 вересня 2017 року цей військовослужбовець, Сергій Ульянов, був звільнений з лав ЗС України. У судовому порядку він намагається вирішити питання щодо виплати грошових компенсацій, а це близько 120 тисяч гривень, за ту частину служби, яку він був відсутній у військовій частині", – повідомив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-лейтенант Ігор Луньов.
За його словами, чоловік програв два позови, не з’явився на третє засідання. Всього він подав чотири позови проти Міноборони.
"Тож ми можемо припускати, що дана акція — це ще одна спроба вплинути на рішення суду", – сказав Луньов.
Крім того, в Міноборони кажуть, що провели зустріч з членами "Українського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у місті Києві та Київській області", яке "виступило посередником в акції, яку оголосив Ульянов".
"Ми шукали шляхи надання допомоги в тому, щоб людина не доводила себе до тієї межі, про яку він оголосив", – зазначив начальник відділу військово-соціального забезпечення Володимир Кашлюк.
Він запевнив, що відомство готове "працювати в питаннях соціально-психологічної, професійної адаптації, допомоги військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, учасникам АТО".
"Всі бажаючі зможуть ознайомитися з позиціями сторін 14 серпня під час чергового судового засідання, яке відбудеться в адміністративному окружному суді м. Києва. Сьогоднішня радикальна акція має єдину мету – тиск на судове рішення", — висловив переконання представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Андрій Коренько.
Нагадаємо, у Києві чоловік у військовій формі облив себе невідомою речовиною та вчинив самопідпал на Повітрофлотському проспекті біля будівлі Міністерства оборони.
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