"Самопоміч" і "Батьківщина" відповідатимуть за блокаду Донбасу, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що партії "Самопоміч" і "Батьківщина" відповідатимуть за організацію блокади на Донбасі, яку він вважає вкрай шкідливою для країни.

"Те, що дії наших "блокадників" влетять Україні в копієчку, це очевидно. В яку саме, покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не тільки самопроголошеним "республіканцям", а й "Самопомочі", "Батьківщині" й іншим промоутерам блокади", - заявив президент під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Як не прикро це усвідомлювати, гуляй-поле в зоні АТО створила політична сила, яку ми вважали демократичною, ліберальною і реформаторською. Взяли й зробили - нечесно і непорядно щодо країни. Хіба можна так відвертати увагу від провалів свого лідера, який за два з половиною роки на посаді не зміг вирішити найгостріше комунальне питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України?" - обурився Порошенко, натякаючи на мера Львова Андрія Садового.

Президент Петро Порошенко вважає ганебним поведінку народного депутата Володимира Парасюка, який влаштував бійку з правоохоронцями на блокпосту в Слов'янську Донецької області, - заявив Петро Порошенко.

"Я вночі дивився це ганебне відео. Як били нових поліцейських, як намагалися відібрати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії - в розрахунку, що ті не зможуть підняти руку на недоторканного обранця. А які мати гнув цей народний депутат середнього роду? ", - сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що правоохоронці діяли в рамках закону.

"СБУ і Нацполіція діяли з терпимістю, яку не виніс би жоден міліціонер жодної європейської країни. І діяли вони в рамках закону, чого не скажеш про причетних до блокади народних депутатів", - додав президент.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.

Також Петро Порошенко запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).