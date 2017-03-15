"Самопоміч" і "Батьківщина" відповідатимуть за блокаду Донбасу, - Порошенко
"Те, що дії наших "блокадників" влетять Україні в копієчку, це очевидно. В яку саме, покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не тільки самопроголошеним "республіканцям", а й "Самопомочі", "Батьківщині" й іншим промоутерам блокади", - заявив президент під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони.
"Як не прикро це усвідомлювати, гуляй-поле в зоні АТО створила політична сила, яку ми вважали демократичною, ліберальною і реформаторською. Взяли й зробили - нечесно і непорядно щодо країни. Хіба можна так відвертати увагу від провалів свого лідера, який за два з половиною роки на посаді не зміг вирішити найгостріше комунальне питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України?" - обурився Порошенко, натякаючи на мера Львова Андрія Садового.
Президент Петро Порошенко вважає ганебним поведінку народного депутата Володимира Парасюка, який влаштував бійку з правоохоронцями на блокпосту в Слов'янську Донецької області, - заявив Петро Порошенко.
"Я вночі дивився це ганебне відео. Як били нових поліцейських, як намагалися відібрати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії - в розрахунку, що ті не зможуть підняти руку на недоторканного обранця. А які мати гнув цей народний депутат середнього роду? ", - сказав Порошенко.
Він також підкреслив, що правоохоронці діяли в рамках закону.
"СБУ і Нацполіція діяли з терпимістю, яку не виніс би жоден міліціонер жодної європейської країни. І діяли вони в рамках закону, чого не скажеш про причетних до блокади народних депутатів", - додав президент.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.
Також Петро Порошенко запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану