"Самопоміч" "кришує" контрабандний канал імені Юрія Єнаківського, - Тетяна Чорновол

Депутат від фракції "Народного фронту" Тетяна Чорновол звинуватила "Самопоміч" у "кришуванні" контрабандного каналу імені Юрія Єнаківського.

"Є на Донбасі діра імені Юри Єнакіївського. Це залізничне сполучення між окупованою та підконтрольною територією – Нижньокринка, Єнакієве, Вуглегорськ, Світлодарськ, Попасна, Красний Лиман. Це канал, яким надходить вугілля з Єнакіївського коксохіму, що належить Іванющенку. Однак, це підприємство платить податки в український бюджет, і якби мова йшла тільки про це вугілля, то не має питань", - написала Чорновол на своїй сторінці у Facebook.

"Проте це ще не все: залізниця імені Іванющенка - діра для фінансування сепаратизму", - стверджує вона.

"В 2015 році я публічно заявила про злочин. Про те, що заступник керівника СБУ пан Артюхов в змові з людиною Іванющенка, депутатом від Углегорська Недавою, запустили по цій залізниці контрабанду сотні тисяч тон вугілля з шахт підконтрольних ДНР. НА ЕКСПОРТ!!! Зокрема, я згадувала вугілля зі шахти "Жданівська" (залізнична станція "Нижньокринка"). На той момент шахту очолював Руслан Дубовський міністр вуглепрому ДНР. Після моєї заяви - Артюхов був звільнений з СБУ, і служба підтвердила викладені факти в кримінальному розслідуванні. В липні 2015 року СБУ повідомила, що припинила схему фінансування терористів, через експорт вугілля зі шахти "Жданівська". За даними СБУ зі цієї шахти за рік було експортовано 664 тыс. 900 тон вугілля на суму 433 млн. грн. Покупцями виступили офшори - FLAME SA (Швейцария), ELBERT INVEST LLP (Великобританія)", - наголошує Чорновол.

"Зауважте вугілля йшло на ЕКСПОРТ, а не на потреби української енергетики, податки йшли не в український бюджет, а в кишеню терористам! СБУ тоді закрило канал. А тепер уявіть, діра імені Іванющенка - єдине залізничне сполучення з окупованою територією, яке зараз не ЗАБЛОКОВАНО Семенченком. Там жваво курсують потяги з вугіллям. Як так? Блокадники Семенченка, які заблокували всі залізничні колії по яких на українські ТЕЦ надходив антрацит з шахт, які є фактично агентами України, на окупованій території, адже платять податки в бюджет України, залишив не заблокованим канал контрабанди ДНР під "дахом" Іванющенка. Схоже, що це Комойський Семенченка попросив. А того в свою чергу Іван Аврамов який разом з донькою Іванющенка є власниками Єнакіївського коксохіму. Зрештою, це не секрет, що Коломойський цинічно розраховує продати більше мазуту з Кременчуцького НПЗ на ТЕЦ в зв’язку з блокадою поставок антрациту", - додала вона.

"Якби там воно не було, але факт: всі залізничні шляхи, в яких є інтерес держави Україна Семенченко блокував, а контрабандну діру Іванющенка-ДНР залишив. Все це разом вдаряє по Україні. Це вже давно позиція "Самопомочі" - чим гірше для країни, тим краще для їх політичного рейтингу", - підсумовує депутат.