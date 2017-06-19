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"Самопоміч" провела засідання фракції під Адміністрацією Президента

Нардепи вирішили підтримати Березюка
Депутатська фракція "Самопоміч" провела своє засідання в понеділок, 19червня, на ґанку Адміністрації Президента, де голодує її лідер Олег Березюк.
"Самопоміч" провела засідання фракції під Адміністрацією Президента Фото: facebook.com/samopomich.ua

На фракції обговорили порядок денний пленарного тижня і вирішили, що будуть по черзі підтримувати свого лідера. Поки одні депутати "Самопомочі" братимуть участь у засіданнях Верховної Ради, інші перебуватимуть поруч із Березюком, повідомляє "LB.ua".

"Будемо тут, поки не знімуть сміттєву блокаду і поки не забезпечать прийом сміття на інших полігонах", - заявила нардеп Вікторія Войціцька.

Цю ніч під АП вирішили провести нардепи Олег Лаврик, Павло Костенко і Ярослав Маркевич. Вранці їх змінять інші депутати.

Нагадаємо, що лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодуватиме під стінами Адміністрації Президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.

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19 06 2017 18:15
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