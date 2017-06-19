ПОЛІТИКА НОВИНИДепутатська фракція "Самопоміч" провела своє засідання в понеділок, 19червня, на ґанку Адміністрації Президента, де голодує її лідер Олег Березюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Самопоміч" провела засідання фракції під Адміністрацією Президента
Нардепи вирішили підтримати Березюка
Фото: facebook.com/samopomich.ua
На фракції обговорили порядок денний пленарного тижня і вирішили, що будуть по черзі підтримувати свого лідера. Поки одні депутати "Самопомочі" братимуть участь у засіданнях Верховної Ради, інші перебуватимуть поруч із Березюком, повідомляє "LB.ua".
"Будемо тут, поки не знімуть сміттєву блокаду і поки не забезпечать прийом сміття на інших полігонах", - заявила нардеп Вікторія Войціцька.
Цю ніч під АП вирішили провести нардепи Олег Лаврик, Павло Костенко і Ярослав Маркевич. Вранці їх змінять інші депутати.
Нагадаємо, що лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодуватиме під стінами Адміністрації Президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.
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